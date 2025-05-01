01 мая, 20:39Политика
Дрон ВСУ пытался атаковать детскую площадку в Запорожской области
Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"
ВСУ пытались атаковать детскую площадку в Токмаке Запорожской области с помощью дрона- камикадзе, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, в этот момент на ней находились дети. Однако трагедии удалось избежать благодаря действиям военного патруля, который вовремя эвакуировал несовершеннолетних.
"Дрон был сбит. Пострадавших нет", – написал Рогов в своем телеграм-канале.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с украинских БПЛА боеприпасы, в результате чего в Белгородской области воспламенился храмовый комплекс "Новый Иерусалим". Пожарные долгое время не могли приступить к тушению огня, так как дроны продолжали атаковать территорию.
В результате комплекс полностью выгорел. В местной епархии уточнили, что несколько человек получили легкие ранения. Кроме того, была повреждена пожарная техника.
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