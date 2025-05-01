Дрон ВСУ пытался атаковать детскую площадку в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

ВСУ пытались атаковать детскую площадку в Токмаке Запорожской области с помощью дрона- камикадзе, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, в этот момент на ней находились дети. Однако трагедии удалось избежать благодаря действиям военного патруля, который вовремя эвакуировал несовершеннолетних.

"Дрон был сбит. Пострадавших нет", – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с украинских БПЛА боеприпасы, в результате чего в Белгородской области воспламенился храмовый комплекс "Новый Иерусалим". Пожарные долгое время не могли приступить к тушению огня, так как дроны продолжали атаковать территорию.

В результате комплекс полностью выгорел. В местной епархии уточнили, что несколько человек получили легкие ранения. Кроме того, была повреждена пожарная техника.