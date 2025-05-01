ВСУ нанесли удары по рынку в Алешках Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами центральный рынок в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"В момент атаки на рынке находилось много людей", – уточнил он.

В результате 7 человек погибли, еще более 20 ранены. Сейчас на месте происшествия задействованы экстренные службы.

Ранее три жителя Курской области пострадали от атаки украинских дронов на пригород Рыльска. В результате их госпитализировали. Повреждения получили также несколько жилых домой и детский сад.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело о теракте. Во время осмотра места происшествий они обнаружили фрагменты БПЛА, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства.

