01 мая, 11:43Происшествия
ВСУ нанесли удары по рынку в Алешках Херсонской области
Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами центральный рынок в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
"В момент атаки на рынке находилось много людей", – уточнил он.
В результате 7 человек погибли, еще более 20 ранены. Сейчас на месте происшествия задействованы экстренные службы.
Ранее три жителя Курской области пострадали от атаки украинских дронов на пригород Рыльска. В результате их госпитализировали. Повреждения получили также несколько жилых домой и детский сад.
По факту произошедшего следователи завели уголовное дело о теракте. Во время осмотра места происшествий они обнаружили фрагменты БПЛА, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства.
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