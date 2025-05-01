СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Рыльск

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи завели уголовное дело о теракте после атаки украинских военнослужащих по курскому Рыльску. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Трое жителей Курской области получили ранения в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пригород Рыльска 30 апреля. Пострадавшие были доставлены в больницу. Повреждения получили также несколько жилых домой и детский сад.

Во время осмотра места происшествий следователи нашли фрагменты БПЛА, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства. По этим предметам специалисты планируют провести взрывотехническую экспертизу.

В настоящее время сотрудники СК России выявляют тех, кто причастен к данной атаке.

Ранее украинские военнослужащие нанесли удар по Горловке в ДНР. В результате пострадали 17 человек, в том числе четырехмесячный ребенок и пять сотрудников МВД по республике.

