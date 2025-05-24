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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Европу в молчании по поводу ударов ВСУ по мирным объектам РФ.

По его словам, после массированных налетов украинских дронов на Москву и другие российские города в преддверии Дня Победы в европейских центрах была "могильная тишина".

"После 500 беспилотников, выпущенных по гражданским объектам в России в последние дни для запугивания наших людей, – та же тишина", – отметил политик в своем телеграм-канале.

Медведев добавил, что теперь ожидает "дикий визг" европейских политиков о "непропорциональном использовании силы" ВС России в ответ на массированную атаку БПЛА со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что в ходе отражения массированного налета с 20 мая 20:00 по московскому времени число сбитых украинских БПЛА выросло до 1 177. В том числе вне зоны проведения специальной военной операции системы ПВО сбили 788 беспилотников.

В МИД РФ заявляли, что атаки украинских беспилотников по столичному региону в мае были совершены с целью сорвать начавшиеся переговоры между Россией и Украиной. В ведомстве напомнили, что Украина также нарушила энергетическое и пасхальное перемирия, которые Россия строго соблюдала, а также режим прекращения огня, объявленный в честь 80-летия Великой Победы.