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23 мая, 10:00

Происшествия

Девять человек госпитализированы после обстрела ВСУ дома в Ельце

Фото: телеграм-канал Baza

Девять человек находятся на стационарном лечении после атаки украинских беспилотников на жилой дом в Ельце Липецкой области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава.

По данным ведомства, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Они получают необходимую помощь в полном объеме. Ее оказание координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

В ночь на 23 мая несколько БПЛА были подавлены ПВО в небе над Ельцом. Однако обломки одного из дронов упали в промзоне города, вызвав возгорание.

Обломки другого беспилотника рухнули на крышу одного из домов, из-за чего жильцов эвакуировали. Повреждения получили 20 квартир. Также пострадали крыша и окна здания, они требуют восстановления. Власти окажут помощь в этом вопросе, заверил губернатор региона Игорь Артамонов.

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