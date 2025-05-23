Восемь человек пострадали из-за падения обломков БПЛА в Ельце

Фото: телеграм-канал Baza

Восемь человек получили ранения в результате падения беспилотника в промышленной зоне Ельца в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим. Кроме того, обломки дрона упали на крышу одного из жилых домов. Жильцов оперативно эвакуировали из дома, никто не пострадал. Само здание не разрушено, на месте работают экстренные службы и взрывотехники.

Артамонов опроверг распространяющиеся в Сети сообщения о якобы утечке опасных веществ из-за пожара в промзоне Ельца. Губернатор подчеркнул, что эти сведения не соответствуют действительности.

Средства ПВО и РЭБ продолжают работать над городом. Жителей Ельца призвали оставаться в безопасных местах и не подходить к окнам.

Несколько беспилотников были подавлены средствами ПВО в небе над Ельцом в ночь на 23 мая. Тем не менее обломки одного из дронов упали в промзоне города, вызвав возгорание.

Местные власти предупредили о возможном временном ограничении работы мобильного интернета для повышения эффективности защиты от БПЛА.