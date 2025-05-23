Пожар вспыхнул после падения обломков БПЛА в Ельце Липецкой области

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Несколько беспилотников были подавлены средствами ПВО в небе над Ельцом в Липецкой области. Тем не менее обломки одного из дронов упали в промзоне города, вызвав возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

На место уже прибыли специалисты оперативных служб, которые начали эвакуировать людей.

Украинские войска при этом продолжают атаку БПЛА. В регионе работают ПВО и авиация. Местных жителей призвали не подходить к окнам. Артамонов также предупредил о возможном временном ограничении работы мобильного интернета для повышения эффективности защиты от БПЛА.

Тем временем подразделения ПВО отражают уже пятнадцатую атаку вражеских беспилотников в Тульской области. В регионе сохраняется режим опасности БПЛА. Всего за последние двое суток в Тульской области было уничтожено 37 беспилотников.

Ранее девушка погибла в результате атаки украинских войск по гражданскому автомобилю в Васильевском округе Запорожской области. Кроме того, ранения средней степени тяжести получили четверо детей: один годовалый ребенок и трое в возрасте от 8 до 10 лет.