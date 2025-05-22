Два человека пострадали при атаке БПЛА в Тульской области

Фото: телеграм-канал Baza

Два человека пострадали в результате массированного налета вражеских беспилотников на Тульскую область. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, средства ПВО отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе Тулы. Кроме того, при падении обломков дронов повреждения получили еще несколько жилых и нежилых зданий.

При воздушной атаке никто не погиб. Тем не менее два человек получили легкие ранения, им уже оказали необходимую медпомощь. Оперативные службы работают на месте.

Ранее сообщалось, что обломки одного из сбитых БПЛА упали в Туле. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Жителей области призвали соблюдать меры безопасности.

Вечером 21 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 77 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Больше всего воздушных целей было сбито над Курской областью.