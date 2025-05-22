Обломки сбитого беспилотника упали в Туле

Фото: телеграм-канал Baza

Средства ПВО отражают очередную воздушную атаку в Тульской области. Обломки одного из сбитых БПЛА упали в Туле, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

В результате произошедшего никто из местных жителей не пострадал, ситуация находится под контролем. На месте работают специалисты оперативных и экстренных служб.

В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Жителей области призвали соблюдать меры безопасности.

Вечером 21 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 77 украинских беспилотников самолетного типа над семью российскими регионами.

По данным Минобороны РФ, больше всего воздушных целей было сбито над Курской областью – 42 беспилотника.