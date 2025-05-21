ПВО сбила несколько беспилотников в Воронежской области

Фото: министерство обороны РФ

Силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько вражеских беспилотников в отдельных районах Воронежской области и пригороде Воронежа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. Тем не менее опасность атаки БПЛА сохраняется в регионе.

Гусев предупредил, что в подобный период жители региона могут столкнуться с временными ограничениями работы мобильного интернета. По словам губернатора, это необходимо для повышения эффективности защиты от БПЛА.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами страны 30 беспилотников за три часа. Дроны были перехвачены в период с 15:00 до 18:00 среды, 21 мая.

Кроме того, здание Болховского завода полупроводниковых приборов получило повреждения в результате атаки БПЛА в Орловской области. Из-за атаки дронов в Болхове были повреждены несколько частных жилых домов.