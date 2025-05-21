Средства ПВО перехватили 30 БПЛА над регионами России за три часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над регионами страны 30 беспилотников за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что дроны были перехвачены в период с 15:00 до 18:00 среды, 21 марта. Беспилотники самолетного типа уничтожены в Орловской (11), Брянской (4), Курской (4), Московской (4), Тульской (2), Владимирской (1), Калужской (1) и Рязанской (1) областях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, сообщил, что при отражении атаки в регионе пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные службы, уточнил он в телеграм-канале.

При отражении атаки дронов в Московской области обломки одного упали недалеко от детского сада "Василек" в Домодедове. В момент ЧП в учреждении находились 98 воспитанников. Все они, включая персонал, не пострадали.