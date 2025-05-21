Воспитанники детсада не пострадали при падении обломков БПЛА в Домодедове

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Почти 100 детей находились в детском саду "Василек" в Домодедове, когда на прилегающую территорию упали обломки БПЛА. В результате произошедшего никто не пострадал, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она особо отметила правильные действия персонала детсада.

"В момент происшествия в учреждении находились 98 детей. Все они вместе с воспитателями и сотрудниками спустились в подвальное помещение", – приводит Агентство "Москва" слова Мишоновой.

По ее словам, сейчас дети переданы родителям. Территорию учреждения также оцепили для работ саперов и сотрудников правоохранительных органов.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, в среду, 21 мая, была отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб, отмечал мэр.

Кроме того, в ночь на 21 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими российскими регионами. Больше всего беспилотников было уничтожено над Брянской, Орловской и Курской областями – 41, 37 и 31 дрон соответственно. Шесть БПЛА сбили над Московским регионом.