Силы ПВО сбили еще 26 беспилотников в Орловской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили еще 26 вражеских беспилотников над территорией Орловской области. Российские силы работали в регионе до раннего утра, сообщил губернатор области Андрей Клычков.

Таким образом, военным РФ удалось сбить в общей сумме 37 беспилотников в Орловской области за сутки. Оперативные службы продолжают проверки на местах.

Ранее сообщалось об уничтожении 11 украинских дронов над Орловской областью. Вражеские цели были уничтожены в ночь на 21 мая. Предварительно, пострадавших и разрушений не выявлено.

Кроме того, атаку беспилотников ВСУ удалось отразить в Тульской области. В этом регионе также обошлось без пострадавших, однако опасность атаки БПЛА все еще сохраняется.