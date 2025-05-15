15 мая, 21:58Происшествия
Водитель грузовика погиб в Белгородской области после атаки дрона ВСУ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водитель грузовика погиб в Вейделевском районе Белгородской области после атаки украинского БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На участке автодороги Зенино – Вейделевка беспилотник нанес удар по грузовому автомобилю. Водитель погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи", – написал глава Белгородской области.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Богун-Городок в Белгородской области был ранен один местный житель. Тогда атака FPV-дрона также пришлась по грузовому автомобилю. Водитель получил открытую черепно-мозговую травму.
До этого в результате атаки ВСУ на село Ясные Зори в Белгородском районе была ранена мирная жительница. С баротравмой и осколочными ранениями лица и шеи ее доставили в Октябрьскую РБ.
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