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15 мая, 21:58

Происшествия

Водитель грузовика погиб в Белгородской области после атаки дрона ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель грузовика погиб в Вейделевском районе Белгородской области после атаки украинского БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На участке автодороги Зенино – Вейделевка беспилотник нанес удар по грузовому автомобилю. Водитель погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи", – написал глава Белгородской области.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Богун-Городок в Белгородской области был ранен один местный житель. Тогда атака FPV-дрона также пришлась по грузовому автомобилю. Водитель получил открытую черепно-мозговую травму.

До этого в результате атаки ВСУ на село Ясные Зори в Белгородском районе была ранена мирная жительница. С баротравмой и осколочными ранениями лица и шеи ее доставили в Октябрьскую РБ.

ВСУ пять раз пытались прорвать госграницу в Курской и Белгородской областях

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