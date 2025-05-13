ВСУ атаковали дронами рынок в Токмаке Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дроном по зданию центрального рынка в Токмаке Запорожской области вечером 12 мая, сообщает глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

В результате атаки загорелись торговые ряды рынка. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Балицкий предупреждает о сохранении опасности повторных ударов.

Ранее ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в Рыльске Курской области при помощи реактивной системы залпового огня. Взрывная волна повредила два автомобиля и два частных дома, в которых выбило окна. Еще три машины оказались посечены осколками.

Несколько позже врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что из под завалов в Рыльске извлекли тело 39-летнего мужчины. Состояние еще двух пострадавших мужчин оценивается как тяжелое.