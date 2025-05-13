Двое сотрудников МЧС погибли в Луганске от атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Двое сотрудников МЧС РФ – начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко – погибли из-за атаки беспилотников во время тушения пожара в Луганске, передает пресс-служба ведомства.

Украинский дрон атаковал асфальтобетонный завод утром 13 мая, уточнили в МЧС. Однако, когда пожарные приступили к ликвидации огня, произошел повторный удар с другого беспилотника.

В результате пострадали 15 членов пожарного расчета. Из них 2 находятся в больнице под наблюдением врачей, еще 13 получили амбулаторное лечение, отметили в ведомстве.

Погибший Пронько, получивший звание майора внутренней службы, посвятил службе 18 лет своей жизни, рассказали в МЧС. За время службы он не раз получал ведомственные награды. У него есть двое детей.

Старший сержант внутренней службы Савенко пришел на службу пять лет назад. Коллеги отметили его профессионализм и отвагу. В ведомстве добавили, что у него осталась пожилая мама.

"На счету погибших огнеборцев множество спасенных жизней и ликвидированных пожаров. Они ежедневно сталкивались с высокой опасностью, продолжая выполнять свой долг до последней минуты", – заключили в МЧС, выразив соболезнование их родным.

Ранее еще восемь сотрудников МЧС пострадали при схожих обстоятельствах в Горловке. Изначально специалисты выехали для тушения хозпостройки, загоревшейся после удара дрона.

Однако во время работы активизировались другие беспилотники, из-за чего спасатели несколько раз спускались в укрытие и не могли продолжить тушение. Эвакуироваться на пожарной автоцистерне удалось только через час. Все пострадавшие получили акубаротравмы.