Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 20:34

Происшествия

Восемь сотрудников МЧС пострадали в Горловке от атаки беспилотников при тушении пожара

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Восемь сотрудников МЧС России, работавших на ликвидации пожара в Горловке, пострадали из-за атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Спасатели выехали днем 2 мая в Никитовский район для тушения хозпостройки, которая загорелась после удара БПЛА, уточнили в МЧС. Однако во время их работы активизировались другие дроны.

"Бойцы несколько раз спускались в укрытие. Продолжать работу было невозможно", – говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что спасатели смогли эвакуироваться на пожарной автоцистерне лишь спустя час. После этого они были доставлены в больницу с акубаротравмами. Также в результате атаки оказался поврежден служебный автомобиль.

Ранее два мирных жителя погибли и один пострадал в результате удара украинского БПЛА по автомобилю в Грайворонском округе. Автомобиль подвергся атаке на участке автодороги Косилово – Почаево. Двое мужчин погибли на месте до приезда скорой помощи.

Еще одна атака БПЛА произошла на трассе Томаровка – Красная Яруга в Белгородской области: от удара FPV-дрона пострадал мирный житель. Его доставили попутным транспортом в местную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги.

Один человек погиб при атаке беспилотников на Курск

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествияпожаррегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика