Восемь сотрудников МЧС пострадали в Горловке от атаки беспилотников при тушении пожара

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Восемь сотрудников МЧС России, работавших на ликвидации пожара в Горловке, пострадали из-за атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Спасатели выехали днем 2 мая в Никитовский район для тушения хозпостройки, которая загорелась после удара БПЛА, уточнили в МЧС. Однако во время их работы активизировались другие дроны.

"Бойцы несколько раз спускались в укрытие. Продолжать работу было невозможно", – говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что спасатели смогли эвакуироваться на пожарной автоцистерне лишь спустя час. После этого они были доставлены в больницу с акубаротравмами. Также в результате атаки оказался поврежден служебный автомобиль.

Ранее два мирных жителя погибли и один пострадал в результате удара украинского БПЛА по автомобилю в Грайворонском округе. Автомобиль подвергся атаке на участке автодороги Косилово – Почаево. Двое мужчин погибли на месте до приезда скорой помощи.

Еще одна атака БПЛА произошла на трассе Томаровка – Красная Яруга в Белгородской области: от удара FPV-дрона пострадал мирный житель. Его доставили попутным транспортом в местную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги.