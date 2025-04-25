Два человека погибли в результате удара БПЛА по автомобилю в Белгородской области

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Два мирных жителя погибли и один ранен в результате удара украинского БПЛА по автомобилю в Грайворонском округе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, автомобиль подвергся атаке на участке автодороги Косилово – Почаево. Двое мужчин погибли на месте до приезда скорой помощи.

"Брат одного из погибших находился в той же машине, у него осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. В тяжелом состоянии его доставляют в областную клиническую больницу", – сказал Гладков, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Ранее жительница Белгородской области погибла в результате атаки украинского FPV-дрона по частному дому. Инцидент произошел в Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка. Женщина, по словам Гладкова, умерла на месте происшествия.

До этого на трассе Томаровка – Красная Яруга от удара FPV-дрона пострадал житель Белгородской области. Он был доставлен попутным транспортом в больницу, где у него выявили минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Врачи оказали мужчине необходимую медпомощь.