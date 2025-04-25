Сгоревший храмовый комплекс под Белгородом будет восстановлен

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Власти приняли решение о восстановлении храмового комплекса 'Новый Иерусалим' в Белгородской области, сгоревшего в результате удара дронов вечером 24 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу округа Алексея Дымова.

"Храм, конечно, будет восстановлен после победы. Храмовый комплекс необходимо делать, как позволит оперативная обстановка", – сказал он.

24 апреля вечером беспилотник атаковал храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево, что привело к возгоранию. Позднее здание полностью сгорело.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 79 беспилотников над регионами России. Большую часть – 59 беспилотников – сбили над Крымом. Четыре БПЛА уничтожили в Белгородской области, по два – в Курской и Нижегородской областях, еще один – в Ивановской области. Кроме того, 11 дронов сбили над акваторией Черного моря.