Силы ПВО уничтожили ночью 79 беспилотников над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили минувшей ночью 79 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов – 59 аппаратов – было сбито над Крымом. Четыре БПЛА уничтожили в Белгородской области, по два – в Курской и Нижегородской областях, еще один – в Ивановской области. Помимо этого, 11 беспилотников сбили над акваторией Черного моря.

В Ивановской области атаке дронов подвергся город Шуя. На месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал.

Вечером 24 апреля в результате атаки БПЛА загорелся храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа в Белгородской области. Спустя некоторое время комплекс полностью сгорел – повторные атаки беспилотников не давали пожарным приняться за тушение огня.