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ТАСС: взрывы прогремели в Киеве и еще нескольких городах Украины

СМИ сообщили о взрывах в Киеве и еще нескольких городах Украины

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Несколько взрывов раздалось этой ночью в Киеве и еще ряде городов Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местные издания.

Помимо украинской столицы, звуки взрывов также прозвучали в Харькове, Николаеве и Павлограде Днепропетровской области. Подробности случившегося пока не приводятся.

На момент публикации воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины, за исключением Черкасской области.

Ранее дежурные средства ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников над территорией Тульской области. Информации о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.

Еще одна атака беспилотников ВСУ была зафиксирована до этого в Белгородской области. В частности, на трассе Томаровка – Красная Яруга от удара FPV-дрона пострадал мирный житель.

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