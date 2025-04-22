Песков: Киев должен расчистить юридические препятствия для переговоров с РФ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре необходимо проанализировать, учитывая опыт пасхального перемирия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, в настоящий момент планы по переговорам Москвы и Киева относительно прекращения ударов отсутствуют. Однако, отметил Песков, Владимир Путин подтверждал готовность обсуждать эту тему.

Прежде всего нужно понять, готова ли Украина к этому предложению, указал представитель Кремля и добавил, что в случае открытости украинской стороны к этому должны быть приняты шаги, которые расчистят препятствия для переговоров с Москвой в юридическом плане.

Пасхальное перемирие действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. При этом Зеленский говорил о готовности соблюдать предложение.

Тем не менее Минобороны РФ заявило, что ВСУ 19 раз обстреляли приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей во время перемирия. ВС РФ строго соблюдали прекращение огня.

Как отметил Путин, Москва положительно относится к любым предложениям вроде пасхального перемирия и рассчитывает, что Киев будет придерживаться подобного мнения.