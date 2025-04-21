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Владимир Путин во время выступления на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ констатировал провал попыток Запада нанести России стратегическое поражение на поле боя.

По мнению главы государства, именно мужество, героизм и стойкость россиян во все времена были основой существования всей страны. Однако не все те, кто стремится посягнуть на целостность, независимость и суверенитет России, понимают это.

"Но сейчас с провалом попыток нанести России стратегическое поражение на поле боя, с провалом этих попыток это осознание приходит", – подчеркнул глава РФ.

Вместе с тем российский лидер ранее обращал внимание на то, что во многих странах мира отмечается целенаправленное поощрение нацизма и русофобии. Кроме того, многие государства предпринимают попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль СССР в Великой Победе.

Кроме того, в Службе внешней разведки (СВР) России отмечали, что власти западных государств стараются принимать жесткие меры, чтобы скрыть от своих граждан факты о распространении нацистской идеологии на Украине.