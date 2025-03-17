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Власти ведущих западных стран вынуждены принимать жесткие меры, чтобы скрыть от своих граждан широкое распространение нацистской идеологии на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным службы, в ФРГ велели немецким СМИ исключить появление в фото- и видеоматериалах свидетельств использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) жестов и символов, которые ассоциируются с фашисткой Германией.

Журналистам при записи репортажей с участием украинцев, носящих нацистские флаги и знаки, а также демонстрирующих соответствующие приветствия, предписали вежливо просить на время съемок убирать агитационное элементы и воздержаться от нежелательных действий, уточнили в СВР.

При этом линия немецкого правительства говорит о том, что власти ФРГ не возражают против приверженности украинцев нацизму, добавили в пресс-бюро службы.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обнародовал прогноз основателя фракции ЛДПР Владимира Жириновского о нацизме на Украине. Как указывал в 2017 году Жириновский, попытки Запада использовать нацизм на Украине для борьбы с Россией "всколыхнут" Европу.

Если Евросоюз "останется адвокатом" украинского президента Владимира Зеленского, то он "станет гробовщиком ЕС", отмечал Чернышов.