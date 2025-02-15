Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Основатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский прогнозировал, что попытки Запада использовать нацизм на Украине для борьбы с Россией "всколыхнут" Европу. Записку политика, датированную 12 декабря 2017 года, опубликовал в своем телеграм-канале вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

"Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу", – говорится в записке.

Депутат отметил актуальность слов Жириновского, назвав их лучшим комментарием к результатам Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 14 по 16 февраля.

"Если ЕС останется адвокатом Зеленского, то Зеленский станет гробовщиком ЕС", – заключил Чернышов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Жириновский был очень эрудированным и подготовленным человеком. По этой причине, отметил российский президент, прогнозы основателя ЛДПР сбывались: они были основаны на реальном опыте и знаниях.