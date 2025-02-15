15 февраля, 10:43Политика
Чернышов обнародовал прогноз Жириновского о нацизме на Украине
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Основатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский прогнозировал, что попытки Запада использовать нацизм на Украине для борьбы с Россией "всколыхнут" Европу. Записку политика, датированную 12 декабря 2017 года, опубликовал в своем телеграм-канале вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
"Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу", – говорится в записке.
Депутат отметил актуальность слов Жириновского, назвав их лучшим комментарием к результатам Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 14 по 16 февраля.
"Если ЕС останется адвокатом Зеленского, то Зеленский станет гробовщиком ЕС", – заключил Чернышов.
Ранее Владимир Путин заявил, что Жириновский был очень эрудированным и подготовленным человеком. По этой причине, отметил российский президент, прогнозы основателя ЛДПР сбывались: они были основаны на реальном опыте и знаниях.