"Никакой магии". Кто стоит за фейковыми предсказаниями Жириновского

В соцсетях стали активно распространяться сообщения с фейковыми предсказаниями будущего от имени экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Утверждается, что еще в 2013 году политик якобы записал свои пророчества, в том числе про спецоперацию на Украине, и спрятал их в личном сейфе. При этом ссылки с таких постов ведут на сторонние ресурсы. Рассказываем подробности и выясняем, кто может стоять за "предсказаниями" Жириновского в Сети.



Пророчества из секретного дневника?

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В соцсетях активизировались боты, распространяющие фейковые предсказания экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского якобы из его секретного дневника. Например, в одном из сообщений говорится: "Еще в 2013 году он записал все свои пророчества на ближайшие 27 лет, запер их в свой личный сейф". Утверждается, что политик предсказал точную дату начала спецоперации на Украине – 24 февраля. В реальности Жириновский говорил о неких событиях 22 февраля.

Примечательно, что посты с его "пророчествами" ведут на сторонние ресурсы. В том числе пользователю предлагается подписаться на различные телеграм-каналы. При этом существование дневника политика с предсказаниями опровергла пресс-служба ЛДПР, сообщает "Коммерсант". В партии отметили, что "никакой магии" в прогнозах Жириновского не было.

"Никакого дневника с пророчествами, конечно же, нет, все свои заявления о видении ситуации Жириновский делал публично и никогда не скрывал", – подчеркнули в ЛДПР, добавив, что подобный "фольклор" может свидетельствовать о народной любви к политику.





пресс-служба ЛДПР Но при этом, конечно, любые попытки шарлатанства или мошенничества, связанные с его именем, мы будем пресекать через правоохранительные органы.

Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни в апреле 2022 года. Политик в том числе был известен своими довольно точными высказываниями о будущем России. Владимир Путин в июле прошлого года объяснил, за счет чего экс-лидеру ЛДПР удавалось предугадывать те или иные события. "Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они же не на голом месте, не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации", – указал президент.



"Подстраиваются под повестку"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Султан Хамзаев подтвердил Москве 24, что заметил рост числа сообщений в соцсетях с фейковыми предсказаниями от имени Жириновского.





Султан Хамзаев депутат Госдумы Мне действительно в последнее время стал чаще попадаться контент с "предсказаниями" Жириновского. При этом зачастую прогнозы, которые он даже не делал. Примечательно, что некоторые сообщения подстраивают под повестку.

По словам парламентария, "предсказания" экс-лидера ЛДПР привлекают внимание людей, поэтому их в качестве псевдоинформационного повода могут использовать, в том числе различные мошенники.

В свою очередь, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил Москве 24, что, по всей видимости, администраторы телеграм-каналов эксплуатируют образ Жириновского ради набора подписчиков.

"Аудитория телеграм-каналов – ценный ресурс, они уделяют большое внимание набору подписчиков. Фигура Владимира Жириновского интересна людям, многие ему доверяют. Поэтому делается выбор в пользу такого шага, как фейковые предсказания лидера общественного мнения", – объясняет политолог.

Он также не исключил возможность использования вымышленных предсказаний экс-лидера ЛДПР мошенниками.

