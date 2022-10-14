В ЛДПР прокомментировали петицию о причислении Жириновского к лику святых

Фото: Агентство "Москва"

Сторонники Владимира Жириновского ищут способы его увековечивания. Об этом заявили РИА Новости во фракции ЛДПР.

На портале Change.org появилась петиция к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой причислить Жириновского к лику святых из-за его сбывающихся пророчеств.

В партии отметили, что Жириновский оказался героем своего времени, который получил в народе статус пророка современности.

"Мы рады, что его многочисленные сторонники ищут способы увековечить его, добиться его признания. Мы в ЛДПР тоже прикладываем усилия, чтобы имя Владимира Вольфовича осталось в веках, например, в топонимике разных городов, как в Москве, где в его честь уже названа улица", – рассказали в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин присвоил улице в столичном районе Очаково-Матвеевское имя Жириновского. Улица имени многолетнего лидера ЛДПР находится от улицы Нежинской вдоль границы особо охраняемой природной территории регионального значения природного заказника "Долина реки Сетуни".

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая политику всю возможную медицинскую помощь.



В Москве появилась улица имени Владимира Жириновского

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