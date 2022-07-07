Путин заявил, что пророчества Жириновского сбываются

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Жириновский был не просто выдающимся политическим деятелем, но и разносторонним человеком с глубокими знаниями, заявил Владимир Путин.

"Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они же не на голом месте, не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации", – обратил внимание глава государства на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая политику всю возможную медицинскую помощь.

В честь Жириновского в Москве переименовали Институт мировых цивилизаций. Теперь это Университет имени В. В. Жириновского. В ЛДПР отметили, что считают такое решение оправданным, напомнив, что именно он был основателем этого учебного заведения.

