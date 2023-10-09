Песков назвал точным прогноз Жириновского о событиях на Ближнем Востоке и Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прогноз бывшего главы ЛДПР Владимира Жириновского о событиях на Ближнем Востоке и Украине был абсолютно точным. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он заявил, что Жириновский делал много заявлений, которые включают точный анализ развития событий в мире.

"Это, наверное, лишнее подтверждение тому", – отметил Песков.

Жириновский в 2019 году рассказал, что к 2024-му все забудут про Украину по причине обострения ситуации на Ближнем Востоке. По словам политика, эскалация конфликта, вероятно, станет предвестником третьей мировой войны. В этом вопросе Жириновский выделял особую роль Ирана.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились после того, как сектор Газа 7 октября выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. Израильская Армия обороны в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС.

Около 700 израильтян погибли в результате нападения боевиков ХАМАС