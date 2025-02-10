Путин заявил, что РФ продолжит борьбу с фальсификацией истории, нацизмом и русофобией

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Россия намерена продолжать активно противодействовать попыткам фальсификации истории, а также проявлениям неонацизма и русофобии. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам МИД с профессиональным праздником.

Президент подчеркнул, что особого внимания требует защита прав россиян за рубежом. Путин добавил, что российские дипломаты продолжают работать над поддержанием эффективного взаимодействия страны с государствами мирового большинства на фоне крайне непростой обстановки.

"Министерство иностранных дел в нынешней весьма непростой международной обстановке твердо и последовательно отстаивает законные национальные интересы России, обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основанного на взаимном уважении, верховенстве международного права, принципах равной и неделимой безопасности", – отметил российский лидер в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

По его словам, наиболее ярким подтверждением этому служит продуктивная работа российского председательства в БРИКС, а также успешное проведение саммита объединения в Казани. Глава государства выразил уверенность в том, что коллектив российского МИД продолжит "трудиться с максимальной отдачей", помогая России укреплять ее внешнеполитические позиции.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва сочла возмутительным отсутствие упоминания генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем многомиллионных потерь СССР во Второй мировой войне. Россия считает недопустимыми подобные "исторические и политические упражнения" и продолжит прилагать все усилия для сохранения исторической правды, подчеркивала представитель ведомства Мария Захарова.

