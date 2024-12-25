Сергей Собянин поблагодарил иностранных дипломатов за совместную работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин перед Новым годом встретился с дипломатическим корпусом и поблагодарил иностранных послов за сотрудничество с Россией и Москвой, а также за реализованные совместные проекты. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Мероприятие состоялось в Мраморном зале столичной мэрии. На встрече градоначальник поздравил зарубежных послов с наступающим Новым годом.

"Я понимаю, что вы приехали в Москву из разных стран, из разных городов, но надеюсь, Москва хоть частично стала вашим домом. <…> Москва открыта и радушна для всех своих друзей", – отметил мэр, пожелав дипломатическому корпусу "счастья, здоровья и успехов в новом году", а также "добра, мира и благополучия" их странам.

В свою очередь, посол Катара Ахмед бен Насер Аль Тани поблагодарил Собянина за приглашение на это мероприятие. Он также поздравил всех присутствующих с Новым годом и пожелал российскому и московскому правительству всего наилучшего в новом году, а также "мира, безопасности, процветания и развития".

На встрече также выступил посол Малайзии в России Чеонг Лун Лай, который поблагодарил мэра и правительство Москвы за приглашение на данное мероприятие по случаю наступления нового года.

"Сегодня мы смотрим на Тверскую улицу, которая превратилась в одну из самых динамичных и модных, живых улиц во всем мире", – отметил Чеонг Лун Лай.

В ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы мэр отметил, что Москва может побить свой рекорд 2019 года по числу приехавших туристов. Он рассказал, что в город приезжает много граждан Индии, Китая, арабских стран и других. Собянин также сообщил, что столица создает инфраструктуру для внутригородского туризма.

