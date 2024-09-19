Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 14:57

Мэр Москвы

Сергей Собянин получил премию World Innovation Award 2024

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва стала победителем премии World Innovation Award 2024 ("Всемирная инновационная премия") в номинации "Устойчивые города и сообщества". Награду вручили Сергею Собянину в рамках форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС", который проходит в концертном зале "Зарядье".

"Рад вас приветствовать в Москве, в замечательном зале "Зарядье" – в любимом месте москвичей. Я думаю, что это место и Москва вам понравились и вы будете частыми гостями нашего города", – сказал мэр.

Он обратил внимание, что название форума, вероятно, звучит на английском языке лучше, чем по-русски, так как это слово обычно у россиян означает что-то нереальное. Однако, заметил Собянин, сейчас города – участники форума борются за звание быть лучшими и любимыми своими горожанами.

"Это непростая задача, которую мы с вами всеми решаем", – отметил мэр Москвы.

Награду Собянину вручил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. Она присуждается за внедрение передовых технологий, в данном случае – за автономный беспилотный робот-уборщик, коммунальный флот столицы и лабораторию экологического мониторинга.

Ранее столица уже получала аналогичную премию, которая вручается лидерам среди развитых городов стран БРИКС. В 2023 году Москва стала лауреатом в номинации "Инновации, индустрии, инфраструктура".

До этого 21 из 30 проектов, представлявших Москву, стали победителями премии "Лучший промышленный дизайн РФ". Собянин тогда указывал, что ее создали для поддержки российского дизайна в 2023 году, а в 2024-м она стала национальной. Так, в этом году за нее боролись более тысячи участников почти из 50 субъектов Российской Федерации.

Сергей Собянин получил премию World Innovation Award 2024

Читайте также


мэр Москвыгород
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика