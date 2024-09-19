Сергей Собянин получил премию World Innovation Award 2024

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва стала победителем премии World Innovation Award 2024 ("Всемирная инновационная премия") в номинации "Устойчивые города и сообщества". Награду вручили Сергею Собянину в рамках форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС", который проходит в концертном зале "Зарядье".

"Рад вас приветствовать в Москве, в замечательном зале "Зарядье" – в любимом месте москвичей. Я думаю, что это место и Москва вам понравились и вы будете частыми гостями нашего города", – сказал мэр.

Он обратил внимание, что название форума, вероятно, звучит на английском языке лучше, чем по-русски, так как это слово обычно у россиян означает что-то нереальное. Однако, заметил Собянин, сейчас города – участники форума борются за звание быть лучшими и любимыми своими горожанами.

"Это непростая задача, которую мы с вами всеми решаем", – отметил мэр Москвы.

Награду Собянину вручил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. Она присуждается за внедрение передовых технологий, в данном случае – за автономный беспилотный робот-уборщик, коммунальный флот столицы и лабораторию экологического мониторинга.

Ранее столица уже получала аналогичную премию, которая вручается лидерам среди развитых городов стран БРИКС. В 2023 году Москва стала лауреатом в номинации "Инновации, индустрии, инфраструктура".

До этого 21 из 30 проектов, представлявших Москву, стали победителями премии "Лучший промышленный дизайн РФ". Собянин тогда указывал, что ее создали для поддержки российского дизайна в 2023 году, а в 2024-м она стала национальной. Так, в этом году за нее боролись более тысячи участников почти из 50 субъектов Российской Федерации.

