Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться перемирия

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия, предложенного Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально, реагируя на действия российской стороны. Более того, Зеленский предложил продлить перемирие и после окончания пасхальных суток, в случае если на передовой действительно установится полная тишина.

"Это и покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия", – написал президент Украины в своем телеграм-канале.

Также он добавил, что ожидает в 21:30 и 22:00 по местному времени подробные доклады от главнокомандующего Александра Сырского, который проведет совещание с командирами бригад и других подразделений на передовой, чтобы обсудить ситуацию на конкретных направлениях.

В свою очередь, неназванный украинский высокопоставленный военный в беседе с Би-би-си рассказал, что подразделения ВСУ получили приказ прекратить обстрелы российских позиций спустя несколько минут после вступления в силу пасхального перемирия.

По словам источника, приказ был доведен до сведения всех командиров и содержал в себе требование фиксировать все случаи нарушения перемирия на фото и видео, а при необходимости открывать ответный огонь.

Кроме того, собеседник издания признался, что объявление стало неожиданностью для всех. Он также отметил, что, хотя большинство военных хотят прекращения огня, на линии фронта царит неразбериха относительно того, что оно будет означать.

При этом изначально Зеленский, по мнению американских журналистов, не принял предложение главы России, поскольку опубликовал пост, в котором говорится, что украинские военные продолжают действовать на территории Курской и Белгородской областей.

Перемирие начало действовать в 18:00 19 апреля. Оно продлится до 00:00 21 апреля. Соответствующее заявление российский лидер сделал с учетом того, что украинская сторона поддержит идею.

Однако Путин предупредил о готовности солдат РФ к отражению возможных нарушений и провокаций.

На инициативу президента РФ обратили внимание ведущие СМИ Китая. Например, Центральное телевидение КНР считает, что действия Украины покажут искренность ее намерений, направленных на устранение первопричин кризиса.