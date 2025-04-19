Кипшидзе: РПЦ приветствует объявленное Путиным пасхальное перемирие

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Русская православная церковь с одобрением отнеслась к инициативе Владимира Путина о пасхальном перемирии в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказал зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников", – сказал он в беседе с РИА Новости.

Также Кипшидзе напомнил, что еще в 2023 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступал с предложением о рождественском перемирии.

Соответствующее заявление российский лидер сделал во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Перемирие будет длится с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Путин выразил надежду, что украинская сторона поддержит идею, но предупредил о готовности солдат РФ к отражению возможных нарушений и провокаций.