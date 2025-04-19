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Президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, не принял предложение Владимира Путина о временном прекращении огня на Пасху, пишет американская газета Washington Post.

Издание ссылается на пост главы киевского режима, в котором говорится, что украинские военные продолжают действовать на территории Курской и Белгородской областей.

Комментируя ситуацию, евродепутат от Франции Тьерри Мариани в беседе с РИА Новости выразил мнение, что отказ Зеленского станет величайшей политической ошибкой.

Перемирие начало действовать в 18:00 19 апреля. Оно продлится до 00:00 21 апреля. Соответствующее заявление российский лидер сделал во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, выразив надежду, что украинская сторона поддержит идею.

Инициативу главы РФ поддержала Русская православная церковь. Зампредседателя Синодального отдела Вахтанг Кипшидзе отметил, что церковь традиционно выступает за перемирия по великим христианским праздникам.

Вместе с тем и в Китае прокомментировали заявление Путина. Например, Центральное телевидение КНР считает, что действия Украины покажут искренность ее намерений, направленных на устранение первопричин кризиса.