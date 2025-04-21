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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет считает, что киевский режим специально саботировал пасхальное перемирие, которое было объявлено Владимиром Путиным 19 апреля. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Михаила Шеремета, президент Украины Владимир Зеленский саботировал пасхальное перемирие, так как заинтересован в продолжении военного конфликта. Своими действиями он продемонстрировал недоговороспособность, а также потерял контроль над целым рядом основных группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые действуют по своему усмотрению.

По мнению депутата, после окончания конфликта Зеленского не станет. Он это понимает и поэтому уцепился за последнюю возможность сохраниться у власти, даже ценою жизней жителей Украины, объяснил Шеремет.

Ранее, 19 апреля, Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России.

Представитель МИД РФ Мария Захарова 20 апреля сообщила, что киевский режим не соблюдал режим прекращения огня на Пасху. Захарова уверена, что это не случайность, а закономерность.

Она напомнила, что ранее Зеленский, согласившийся на мораторий на нанесение ударов по топливно-энергетическим объектам, прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре.

При этом президент США Дональд Трамп на фоне пасхального перемирия выразил надежду на то, что сделка по урегулированию конфликта на Украине будет достигнута на ближайшей неделе. Такое заявление он разместил на своей странице в соцсети Truth Social.