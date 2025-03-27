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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинский президент Владимир Зеленский потерял контроль над частью Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая в основном состоит из националистов и иностранных наемников. Об этом он рассказал РИА Новости.

Парламентарий отметил, что в потере контроля над военными, находящихся под "командованием британцев", кроется недоговороспособность главы Украины. Кроме того, уточнил Шеремет, Зеленский хочет продолжать конфликт, чтобы оставаться у власти, поэтому попытки договориться с ним о мире являются напрасными.

При этом украинский президент понимает, что его дни сочтены и его "светлый образ" давно померк, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров. Он допустил, что Зеленского может поддерживать только та часть украинского населения, которая отражает радикальные, реваншистские, ультраправые, бандеровские взгляды.

Кроме того, Зеленский демонстрирует собственную недоговороспособность и неуправляемость ежедневными атаками на энергетическую инфраструктуру России, подчеркнули в Минобороны.