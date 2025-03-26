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Украинский президент Владимир Зеленский понимает, что его дни сочтены и его "светлый образ" давно померк. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

Российский министр допустил, что Зеленского может поддерживать только та часть украинского населения, которая отражает радикальные, реваншистские, ультраправые, бандеровские взгляды.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ежедневными атаками на энергетическую инфраструктуру России Зеленский демонстрирует собственную недоговороспособность и неуправляемость.

По мнению белорусского президента Александра Лукашенко, Зеленский не будет просить политического убежища в Белоруссии. Вместо этого он может уехать в Великобританию, где находятся его особняки и дачи.