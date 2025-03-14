Лукашенко исключил вероятность просьбы Зеленского об убежище в Белоруссии

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Украинский президент Владимир Зеленский не будет просить политического убежища в Белоруссии. Такое мнение высказал белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Нет, он у меня не попросит. Нет особняков и дач его в Белоруссии. Они на Лазурном берегу, они в Англии, там, говорят, замки и прочее. Он туда поедет, там они уже обосновались", – заявил политик.

Ранее Лукашенко заявил, что украинский лидер был ему как сын, однако в итоге "поступил как гнида".

В 2023 году президент Белоруссии уже назвал Зеленского "гнидой" после попытки украинских спецслужб совершить диверсию в отношении самолета РФ ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Белорусский лидер подчеркивал, что президент Украины находился в курсе подготовки атаки на самолет, поскольку данные операции не организуют без ведома руководства.