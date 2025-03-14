14 марта, 19:21Политика
Лукашенко сказал, что Зеленский был ему как сын
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский был ему как сын, однако в итоге тот "поступил как гнида". Об этом Лукашенко рассказал в интервью для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
В 2023 году Лукашенко уже называл Зеленского "гнидой" после попытки украинских спецслужб совершить диверсию в отношении самолета РФ ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском.
Белорусский лидер подчеркивал, что Зеленский находился в курсе подготовки атаки на самолет, поскольку данные операции не организуют без ведома руководства.