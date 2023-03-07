Лукашенко назвал Зеленского гнидой за попытку диверсии на аэродроме под Минском

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Украинский президент Владимир Зеленский находился в курсе подготовки атаки на самолет под Минском, поскольку данные операции не организуют без ведома руководства. Об этом сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

"Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим", – цитирует его агентство Белта.

Белорусский президент также объяснил, почему он назвал так Зеленского.

"Гнида, потому что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем", – отметил Лукашенко.

До этого президент Белоруссии заявил о задержании в стране агента спецслужб Украины и его сообщников, причастных к попытке диверсии в отношении самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он уверен, что к попытке диверсии причастны Служба безопасности Украины (СБУ) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что российский самолет атаковали местные партизаны.

В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту попытки диверсии в отношении российского самолета А-50. Дело расследуется по статье "Акт терроризма". КГБ установил прямую причастность к организации теракта оперативного состава и руководства СБУ.

Лукашенко сообщил, что Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении

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