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25 марта, 06:57

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Times: вице-президент США Вэнс проигнорировал приглашение Зеленского в Киев

Вице-президент США Вэнс проигнорировал приглашение Зеленского на Украину – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/WILL OLIVER

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во второй раз проигнорировал приглашение украинского лидера Владимира Зеленского посетить Киев. Об этом сообщает издание The Times.

По информации журнала, во время одного из недавних телефонных разговоров Зеленский заявил, что Вэнса по-прежнему ждут на Украине. Американский политик никак не ответил на это приглашение.

Во время встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля украинский президент приглашал Вэнса, чтобы тот своими глазами смог оценить обстановку на Украине.

В конечном итоге встреча переросла в перепалку между Вэнсом, Зеленским и Трампом. В частности, лидер США заявлял, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к американской стороне.

Трамп заявил, что провел разговор с Зеленским

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