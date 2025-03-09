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09 марта, 04:04

Политика

Вэнс заявил, что проукраинские протестующие напугали его трехлетнюю дочь

Фото: ТАСС/AP/Brandon Bell

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил недовольство тем, что протестующие в поддержку Украины напугали его трехлетнюю дочь. Об этом он написал в субботу на своей странице в социальной сети X.

"Я решил поговорить с протестующими, надеясь таким образом выкроить несколько минут, чтобы они оставили в покое моего ребенка. Эта беседа носила в целом уважительный характер, но если вы преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы дрянной человек", – заявил Вэнс.

Он также отметил, что дочь "разволновалась и испугалась", когда за ними начала следовать группа проукраинских протестующих, выкрикивавших лозунги.

До этого протестующие сорвали отдых Вэнса в Вермонте после скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Митингующие выстроились с плакатами, транспарантами и украинскими флагами на пути следования кортежа Вэнса.

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