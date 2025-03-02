WSJ: Трамп был впечатлен поведением Вэнса на встрече с Зеленским в Белом доме

Фото: ТАСС/ЕРА/JIM LO SCALZO/POOL

Президент США Дональд Трамп оказался впечатлен поведением американского вице-президента Джей-Ди Вэнса в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая состоялась в Белом доме 28 февраля. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников из администрации главы США.

Чиновники рассказали журналистам, что с момента встречи с Зеленским Трамп несколько раз обращал внимание сотрудников своей администрации, что его бывший вице-президент Майк Пенс никогда бы не стал так вести себя в ходе подобного мероприятия.

При этом, по словам неназванных советников Вэнса, конфликт с Зеленским не был частью запланированной стратегии. Трамп и вице-президент, которые переговаривались до и после встречи с украинским лидером, не думали, что переговоры могут превратиться в конфликт на глазах у журналистов.

Вместе с тем советники вице-президента указали, что Вэнс все же высказался во время встречи, поскольку ему не понравился вопрос, который был задан Трампу в связи с улучшением отношений с Россией. Таким образом политик хотел поддержать своего президента.

При этом Трамп и Вэнс все больше раздражались поведением украинского лидера, поскольку он отверг некоторые заявления главы США и сконцентрировался на необходимости достижения более широкого мирного соглашения, а не на сделке по добыче полезных ископаемых, ради подписания которой он и прибыл в Белый дом.

По данным СМИ, представители Демократической партии и некоторые дипломаты выступили с критикой в адрес Трампа и Вэнса после встречи с Зеленским. Они обвинили вице-президента в нападении на Зеленского и запланированном срыве переговоров.

После перепалки, которой завершилась беседа Зеленского и Трампа, подписание соглашения и пресс-конференция были отменены.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркивала, что в ходе встречи именно украинский лидер повел себя враждебно по отношению к Джей Ди Вэнсу, с чего и начался конфликт. По ее словам, изначально Трамп был "воодушевлен" планируемым экономическим соглашением по ресурсам Украины.