Журналист Хинкл: Зеленского не включат в переговоры США и РФ по Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский не будет включен в переговоры между США и Россией по урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением поделился американский журналист Джексон Хинкл.

"Похоже, что Зеленский будет проинформирован о переговорах между США и Россией по мирному соглашению, но не будет включен в них", – написал журналист в соцсети X.

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор вечером 12 февраля. Переговоры продолжались 1,5 часа. Главы государств обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и прочие мировые проблемы. После общения с российским президентом Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Глава Белого дома заявил, что тот хочет мира, как и Путин.

По результатам переговоров Трамп заявил, что собирается часто контактировать с Путиным по телефону. По словам президента США, он не видит какой-либо угрозы в ведении прямого диалога с Москвой без участия Зеленского.

Глава Белого дома добавил, что планирует провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, после которой может последовать и вторая встреча. Трамп отметил, что не давал каких-либо обещаний посетить Украину.