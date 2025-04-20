Захарова прокомментировала желание США продлить пасхальное перемирие

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Киевский режим не соблюдал режим прекращения огня на Пасху, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя желание США о продлении режима пасхального перемирия.

"Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова уверена, что это не случайность, а закономерность. Она напомнила, что ранее президент Украины Владимир Зеленский, согласившийся на мораторий на нанесение ударов по топливно-энергетическим объектам, прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре.

Ранее в американском Госдепартаменте рассказывали, что США бы приветствовали продление перемирия между РФ и Украиной. В частности, в Вашингтоне отмечали свою приверженность достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Временная приостановка боевых действий в зоне СВО действует с 18:00 19 апреля. Пасхальное перемирие, введенное Владимиром Путиным, заканчивается в 00:00 21 апреля. При этом российский президент не давал команды по его продлению, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

