Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 22:15

Политика

Захарова прокомментировала желание США продлить пасхальное перемирие

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Киевский режим не соблюдал режим прекращения огня на Пасху, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя желание США о продлении режима пасхального перемирия.

"Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова уверена, что это не случайность, а закономерность. Она напомнила, что ранее президент Украины Владимир Зеленский, согласившийся на мораторий на нанесение ударов по топливно-энергетическим объектам, прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре.

Ранее в американском Госдепартаменте рассказывали, что США бы приветствовали продление перемирия между РФ и Украиной. В частности, в Вашингтоне отмечали свою приверженность достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Временная приостановка боевых действий в зоне СВО действует с 18:00 19 апреля. Пасхальное перемирие, введенное Владимиром Путиным, заканчивается в 00:00 21 апреля. При этом российский президент не давал команды по его продлению, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика