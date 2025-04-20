Reuters: Госдеп США высказался за продление пасхального перемирия РФ и Украины

Фото: Министерство обороны РФ

США приветствовали бы продление пасхального перемирия между РФ и Украиной. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американский Госдепартамент.

"Мы по-прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня. Оценивая серьезность намерений в данном случае, мы бы приветствовали продолжение этих действий и после воскресенья", – отмечается в сообщении Госдепа.

Временная приостановка боевых действий в зоне СВО действует с 18:00 19 апреля. Но пасхальное перемирие продлится лишь до 00:00 21 апреля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Владимир Путин не давал команды по его продлению.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский уже предлагал продлить перемирие еще на 30 дней. Несмотря на заявления о соблюдении перемирия, Вооруженные силы Украины как минимум 444 раза атаковали позиции российской армии и 900 раз ударили с помощью беспилотников.

