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20 апреля, 18:35

Политика

Песков заявил, что Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия, поэтому оно истечет в полночь 21 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Иных команд не было", – заявил Песков в ответ на вопрос, может ли быть продлено перемирие в зоне СВО.

Временная приостановка боевых действий в зоне спецоперации на Украине начала действовать в 18:00 19 апреля. Перемирие продлится до 00:00 21 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский согласился соблюдать режим прекращения огня и также предложил продлить его еще на 30 дней.

Несмотря на заявления о соблюдении перемирия, Вооруженные силы Украины как минимум 444 раза атаковали позиции российской армии и 900 раз ударили с помощью беспилотников. Целями атак стали приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей.

Мировые СМИ отреагировали на решение Путина объявить пасхальное перемирие

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