МО РФ: ВСУ после перемирия 444 раза обстреляли позиции ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска после объявления перемирия 444 раза атаковали позиции ВС РФ, а также осуществили 900 ударов с помощью беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, целями атак стали приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей. На эти территории пришлось 12 обстрелов, 33 удара дронами и 7 сбросов боеприпасов.

Эти удары привели к погибшим и раненым среди мирного населения. Кроме того, повреждения получили гражданские объекты.

При этом российские военные, в соответствии с приказом Владимира Путина, не нарушали пасхальный режим прекращения огня в зоне СВО, указали в ведомстве.

О нарушении перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявлял и посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его данным, в ночь на воскресенье, 20 апреля, украинские войска обстреляли жилые районы ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Перемирие начало действовать в 18:00 19 апреля. Оно продлится до 00:00 21 апреля. Владимир Путин объявил его исходя из того, что украинская сторона поддержит идею. Однако глава государства предупредил о готовности солдат РФ к отражению возможных нарушений и провокаций.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия. Он подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально, реагируя на действия российской стороны.