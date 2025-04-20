Мирошник заявил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили пасхальное перемирие, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

По его данным, в ночь на воскресенье, 20 апреля, украинские войска обстреляли пригород Кременной. Кроме того, обстрелам подвергся Никитовский район Горловки, по которому ВСУ выпустили 4 снаряда калибром 155 миллиметров.

Также были предприняты попытки нанести удары по Донецку, но все снаряды перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). Вместе с тем удары были зафиксированы в Алешках, Голой Пристани и Каховке в Херсонской области.

"Пасхального чуда со стороны укронацистов не произошло! Сообщения о нарушениях со стороны ВСУ продолжают поступать", – подчеркнул дипломат.

Перемирие начало действовать в 18:00 19 апреля. Оно продлится до 00:00 21 апреля. Владимир Путин объявил его исходя из того, что украинская сторона поддержит идею. Однако глава государства предупредил о готовности солдат РФ к отражению возможных нарушений и провокаций.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия. Он подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально, реагируя на действия российской стороны.

